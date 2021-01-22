Сеул, , 15:22 — REGNUM На военных базах СШАА в Южной Корее продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в ЮЖной Корее (USFK).

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По их словам, два случая заражения коронавирусом были выявлены на авиабазе в Кунсане.

В настоящее время военнослужащие изолированы и переведены в медицинское учреждение на авиабазе в Осане.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 638.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 346 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 74 262.

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