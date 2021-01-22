Салехард, , 15:17 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 января сообщает региональный оперативный штаб.

Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 107 случаев.

Основные очаги заражения на 22 января в ЯНАО: Новый Уренгой — 18; Ноябрьск — 15; Муравленко — 17; Салехард — 14.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 22 января 34 944 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 29 821 человек, 369 пациентов с COVID-19 (на два человека более, чем днём ранее).