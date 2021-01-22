Нур-Султан, , 15:15 — REGNUM Загруженность коечного фонда в Казахстане составляет 33%, в реанимации — 21%. Об этом 22 января заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Министр также представил данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В частности, Казахстан занимает 109 место по числу случаев заражения коронавирусом, по количество проведенных тестов на коронавирус — 67, по смертности от COVID-19 — 94, по тяжести заболевания — 50.

Цой добавил, что смертность пациентов с коронавирусом снижена в четыре раза по сравнению с июлем 2020 года. Министр добавил, что, несмотря на рост числа новых случаев заражения, ситуация с коронавирусом в республике остается под контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Казахстане выявили 1430 случаев заражения коронавирусом. Положительная динамика числа новых случаев наблюдается десятый день подряд, с 12 января.

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