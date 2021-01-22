Ростов-на-Дону, , 15:15 — REGNUM В Ростовской области получить прививку от COVID-19 можно только добровольно. Таким образом министр здравоохранения региона Юрий Кобзев в ходе онлайн-брифинга 22 января развеял слухи об обязательном формате проведения прививочной кампании.

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«У нас нет фактов принудительной вакцинации медработников. Это всё фантазии определённой категории лиц, которая пытается дискредитировать саму идею вакцинации в России», — заявил глава ведомства.

«У нас вакцинация добровольная. Разъяснять — это одно, принуждать — совсем другое. В области медицины есть то, что часто преподносят как осуществление давления. В медицинских организациях есть работа, к которой не допускаются без наличия определённых прививок. И никто на человека не давит, его просто не допускают к работе и переводят на другую работу. Нельзя работать с определёнными категориями больных, не будучи привитым, допустим, от гепатита В. Это закон», — пояснил Кобзев.

ИА REGNUM сообщало, что массовая вакцинация от COVID-19 в Ростовской области началась 18 января. В настоящий момент прививку получили более 3 тыс. жителей региона.

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