Москва, , 15:41 — REGNUM На Олимпиаду в Токио могут целенаправленно не допустить сильных спортсменов из России. Об этом 22 января заявил президент федерации водного поло России, российской федерации прыжков в воду, а также федерации синхронного плавания РФ Алексей Власенко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас начинается самая важная международная работа. Международный комитет будет решать по каждому российскому спортсмену поименно допускать или нет», — сказал Власенко.

По его словам, на олимпийские соревнования в Токио, если они все-таки состоятся, могут не допустить сильных российских спортсменов, которые в состоянии взять призовые места.

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