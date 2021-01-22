Москва, , 15:13 — REGNUM Решение о смягчении норм по заполняемости театральных залов вызвало позитивные ожидания среди руководства театров Москвы. Об этом 22 января заявил глава Директорской ложи театров Москвы Марк Варшавер на телеканале «Россия 24».

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«Конечно, сегодня актёрам будет намного легче дышать и просто себя чувствовать, потому что всё-таки для актёра зритель является главным, для кого он работает. 50% — это уже какое-то громадное подспорье, и, кстати, экономическое тоже, не только творческое», — заявил Варшавер.

«Я не сомневаюсь нисколько, что так как пандемия уходит, и сегодня уже настолько понизилась заболеваемость — в три раза ниже стала, — то надеемся, что в скором времени будет разрешение на 100% заполнение зрительного зала», — подчеркнул он.

Напомним, что 22 января в Москве возобновили работу федеральные музеи. Кроме того, смягчены требования по максимальной заполняемости зала театральных залов — порог повышен до 50% с 25%.