Архангельск, 22 января 2021, 15:13 — REGNUM За минувшие сутки в Архангельской области выявили 253 новых случая заболевания COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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Среди новых заболевших — 59 северодвинцев, 32 архангелогородца, 26 жителей Холмогорского района, 22 — Шенкурского, 18 — Онежского. Случаи заболевания зарегистрированы также в Котласе, Мирном, Коношском, Каргопольском и других районах области.
Всего на лечении с COVID-19 находятся 4464 человека.