Москва, , 15:11 — REGNUM Будущую станцию московского метро «Давыдково», которая войдёт в состав Большой кольцевой линии (БКЛ), оформят в цветах эмблемы МЧС. Об этом 22 января сообщает портал Стройкомплекса Москвы.

Новая станция откроется неподалёку от крупной базы Министерства чрезвычайных ситуаций России в столичном районе Очаково-Матвеевское. Поэтому решено в качестве цветового кода выбрать сочетание белого, жёлтого, серого и синего оттенков. Эти цвета имеются в эмблеме министерства.

На станции планируется разместить художественные панно, некоторые из них выполнит известный скульптор Салават Щербаков.

Как сообщало ИА REGNUM, новое электродепо будет построено в московском районе Бирюлёво Западное.