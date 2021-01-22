Москва, , 15:06 — REGNUM Управление по продвижению туризма Маврикия назвало главное условие для свободного въезда иностранных туристов на остров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В официальном заявлении управления говорится: «Возможно, что в долгосрочной перспективе Маврикий предоставит свободный доступ вакцинированным туристам. Не привитые от COVID-19 туристы будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин».

В настоящее время для въезда на Маврикий требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Прямого авиарейса из России на остров нет. Российские туристы могут добраться туда только с пересадками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маврикий открыл границы для туристов с 1 октября 2020 года.

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