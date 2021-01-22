Будапешт, , 15:12 — REGNUM Завод по производству вакцин против COVID-19 начнут строить в Венгрии, написал официальный представитель правительства страны Золтан Ковач в своём блоге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Связанные с распространением коронавируса ограничения нельзя отменить до массовой вакцинации. Завод для выпуска вакцин построят в городе Дебрецене, и это снизит уязвимость государства, заявил Ковач.

Дебрецен — город на востоке Венгрии, второй по численности населения в стране после столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венгрии разрешены к применению противокоронавирусные вакцины AstraZeneca, «Спутник V», Sinopharm, Pfizer и Moderna.

Читайте также: В Венгрии высоко оценили тестовые партии вакцины «Спутник V»