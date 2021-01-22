Москва, , 15:04 — REGNUM В России можно говорить о том, что ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась, однако об этом стоит заявлять с осторожностью. Об этом 22 января сообщила в эфире телеканала «Россия 24» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Она отметила, что в стране отмечается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19, однако подъёмы не исключены.

«Мы наблюдаем тенденцию к снижению заболеваемости, которая наметилась с начала января, это позволяет осторожно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом», — подчеркнула эпидемиолог.

«Но я думаю, что всё равно мы ещё будем видеть небольшие подъёмы, сменяющиеся спадами, потому что ещё говорить о том, что мы победили, очень рано», — добавила Пшеничная.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 22 января, в России было выявлено свыше 21,5 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом. За весь период пандемии в стране носителями SARS-CoV-2 стали более 3,6 млн человек.