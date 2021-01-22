Белгород, , 15:27 — REGNUM 16 многоквартирных домов в Белгороде признаны аварийными и подлежат расселению. В общей сложности в них находится 135 жилых помещений, рассказала на брифинге 22 января руководитель жилищного управления администрации Белгорода Наталья Бодякова.

В областном центре разрабатывается концепция развития Свято-Троицкого квартала. Врио губернатора Вячеслав Гладков во время рабочей поездки высказал мнение, что участок должен быть свободным от жилья, чтобы сохранить исторический облик центра города, окончательное решение примет архитектурный совет. На территории квартала находится 10 зданий, признанных аварийными. Всего в Белгороде таких многоквартирных домов 16. Их общая площадь — более семи тысяч квадратных метров, в 135 жилых помещениях проживают 386 человек.

Часть аварийного жилья подлежит расселению в рамках региональной адресной программы, часть должны расселить застройщики.