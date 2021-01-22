Махачкала, , 14:55 — REGNUM В Дагестане для вакцинации от коронавируса создаются, помимо стационарных, еще и мобильные центры. Выезд первого из них состоялся накануне, 21 января, в Махачкале. Одним из первых сделал прививку в этом передвижном пункте глава Росздравнадзора по РД Тамирлан Мухамедов, сообщили в минздраве региона.

Работу пункта обеспечивают врачи и медсестры поликлиники № 9. Передвижной комплекс создан на базе автомашины КамАЗ. Машина оснащена всем необходимым для принятия пациентов. Она будет выезжать на вакцинацию в районы и по приглашению в трудовые коллективы.

В настоящее время в Дагестане развернуто 54 пункта вакцинации. Привились от коронавируса более 600 человек. Всего в республику поступило уже 8142 дозы вакцины.

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