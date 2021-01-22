Уфа, , 14:54 — REGNUM Мужчину обвинили в изнасиловании ребенка, не достигшего 14-летнего возраста в Башкирии. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Сибайского городского суда.

По сообщению пресс-службы суда, 20 января текущего года суд заключил под стражу жителя Хайбуллинского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ.

В ходатайстве об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу сроком на два месяца следователь сообщил, что фигурант уголовного дела обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Следователи считает, что обвиняемый может скрыться от сотрудников правоохранительных органов.

«Совершал преступление в отношении малолетней на протяжении долгих лет ежемесячно в период с мая 2014 года по июль 2018 года, что дает основания полагать, что он склонен к совершению правонарушений и преступлений, находясь на свободе, он может продолжить заниматься преступной деятельностью», — говорится в ходатайстве следователя.

Сообщается, что ходатайство следователя судом было удовлетворено.

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