Грозный, , 14:38 — REGNUM В Чечне в связи с улучшением ситуации по коронавирусу могут смягчить ряд ограничительных мер. Так, могут открыть вновь кинотеатры и концертные залы, аквапарки и бассейны. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

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Он рассказал, что вопрос снятия ряда ограничений был обсужден 22 января в ходе встречи с председателем парламента республики Магомедом Даудовым, который руководит оперативным штабом.

«В последние недели отмечается заметное снижение числа заболеваемости, и количество госпитализируемых пациентов идёт на спад. <…> В связи с чем Магомед Хожахмедович считает возможным снятие ограничений на осуществление деятельности кинотеатров, концертных залов, детских развлекательных центров и игровых комнат, а также дельфинариев, аквапарков, бань, саун и бассейнов», — написал министр на своей странице в Instagram.

В ближайшее время вопрос открытия центров досуга будет обсужден на заседании оперштаба. При этом жители Чечни должны соблюдать другие ограничения и активно участвовать в прививочной кампании против коронавируса, отметил Сулейманов.

Напомним, еще в ноябре 2020 года власти Чечни заявляли о возможном введении режима самоизоляции из-за ухудшения ситуации по распространению инфекции.

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