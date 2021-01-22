Москва, , 14:36 — REGNUM Новую схему используют злоумышленники против клиентов российских банков. Выдавая себя за правоохранителей, они «предупреждают» людей о якобы возбуждённом уголовном деле, сообщает 22 января пресс-служба Банка России.

«Представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России», — говорится в сообщении регулятора.

Действуя так, мошенники рассчитывают получить персональные данные клиентов, данные платёжных карт, сведения о транзакциях и прочее. Такие сведения им нужны для хищения денег со счетов.

ЦБ предупредил банки о таких случаях мошенничества. Регулятор также напомнил, что без согласия клиентов банков не подаёт заявления, касающиеся операций, в правоохранительные органы.

Ссылаться на инициированный Банком России уголовный процесс в ходе телефонного разговора может только злоумышленник. Ни при каких обстоятельствах клиенты банков не должны сообщать незнакомцам по телефону персональные данные или данные платежной карты, подчеркнули в ЦБ.