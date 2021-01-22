Абакан, , 14:35 — REGNUM Жертвами COVID-19 в Хакасии стали ещё восемь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 января в республиканском правительстве.

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Умерли четыре женщины в возрасте от 73 до 88 лет и четверо мужчин в возрасте от 62 до 80 лет.

За весь период пандемии в Хакасии скончались 360 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике по состоянию на 22 января подтверждено 19 814 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 18 001 человек.

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