Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Вакцинация от коронавируса улучшит качество жизни людей и поможет сохранить человеческие жизни. Об этом ИА REGNUM заявила главный внештатный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова.

Медсестра достаёт из морозильника вакцину от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

По словам специалиста, вакцинация — единственный эффективный метод профилактики инфекционных заболеваний. Для того, чтобы сформировался защитный популяционный иммунитет, прививки должны сделать не менее 60% населения. В этом случае будут защищены и те, кто привит, и те, кто по различным причинам не может их сделать.

«Вакцинация также работает в совокупности с основными противоэпидемическими мерами, такими как маски, социальное дистанцирование и дезинфекция», — пояснила эпидемиолог.

Как любое инфекционное заболевание, у людей, имеющих хронические заболевания, COVID-19 может привести к тяжелым последствиям или даже летальному исходу. И единственным надежным барьером на пути эпидемии является вакцинация.

«В целом же, для общества это важно потому, что профилактика улучшает качество жизни людей, снижает количество социальных негативных последствий, например, нетрудоспособность жителей», — уточнила Елена Хорькова.

Врач также отметила, что перед прививкой проводится осмотр врача и заполняется анкета. На основании осмотра и данных анкеты человек получает допуск на вакцинацию.

«Перед вакцинацией сдача анализа на антитела не является обязательным условием. Процедура вакцинации организована так, что за привитыми весь период иммунизации осуществляется наблюдение в соответствии с установленными требованиями, также проводится самоконтроль», — пояснила собеседница агентства.

Она также уточнила, что вакцинация требует комплектования групп, кратное пяти, в целях предупреждения списания неиспользованного препарата при выпадении из группы хотя бы одного вакцинируемого.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовая вакцинация прервёт цепочки и сведёт на нет эпидемию коронавируса