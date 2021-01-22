Париж, , 14:33 — REGNUM Во Франции девять человек скончались после получения прививки от коронавируса компании Pfizer и BioNTech, сообщили в национальном агентстве по безопасности медикаментов.

По данным ведомства, после вакцинации побочные эффекты выявлены у 135 человек, в том числе у 31 — в тяжелой форме. Пациенты испытывали головную боль, тошноту, поднималась высокая температура.

Все девять смертей произошли в домах престарелых среди пациентов с хроническими заболеваниями. В агентстве отметили, что нет оснований для связи случаев смерти с вакцинацией.

Напомним, массовая вакцинация началась во Франции 27 декабря 2020 года. Вакцину получили более 823 тыс. человек. Всего в стране выявлено более 3 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 72 тыс. человек.

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