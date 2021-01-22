Курган, , 14:32 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 100 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 48 зарегистрировано в Кургане, сообщает 22 января региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 101 случай.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 22 января выявлено 14 453 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 12 583 человек, 202 пациента с COVID-19 скончались.