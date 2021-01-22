Пермь, , 14:30 — REGNUM В Перми ребёнок-инвалид сможет получать бесплатно лекарство, годовой курс лечения которым превышает 30 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее в надзорный орган обратилась мать ребёнка. Она сообщила, что мальчик нуждается в пожизненном приёме препарата «Карбаглу». Но в региональном минздраве ей отказались помочь с его приобретением, объяснив это тем, что лекарство не зарегистрировано в России, а также не включено в перечень жизненно важных.

Прокуратура посчитала это неправильным и обратилась в Ленинский районный суд Перми, который полностью удовлетворил её требования. Скоро этот препарат будет приобретён в необходимом количестве и передан семье.