Красногорск, , 14:32 — REGNUM Подмосковное предприятие ЦНИИточмаш примет участие в разработке комплекса боевой экипировки третьего поколения «Сотник». Об этом 22 января сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Экипировка создается в качестве более усовершенствованной замены комплекта предыдущего поколения «Ратник», который также был разработан в Подмосковье. Предполагается, что новый комплект защиты поступит в войска к 2025 году.

Отмечается, что «Сотник» будет выполнен из высокопрочного и легкого полиэтиленового волокна. За счет эластичности материала экипировка не будет сковывать движения и в то же время позволит взять дополнительное снаряжение. При этом класс защиты «Сотника» от внешних повреждений будет значительно выше, чем у предшественников.

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