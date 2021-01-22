Москва, , 14:30 — REGNUM В России в 2020 году к интернету подключено 8,9 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и около 26,6 тыс. социально значимых объектов, сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

ФАПы в прошлом году заняли первое место по количеству подключений к интернету. На втором месте — школы (8,4 тыс.), на третьем — органы госвласти и местного самоуправления (3,9 тыс.).

За два последних года уже вышли в всемирную сеть почти 14 тыс. ФАП. В 2021 году к интернету планируется подключить все школы и ФАПы России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае устанавливаются фельдшерско-акушерские пункты на средства нацпроекта «Здравоохранение».

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