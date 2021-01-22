Красноярск, , 14:24 — REGNUM Арбитражный суд Красноярского края отложил на 5 февраля рассмотрение искового заявления Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, дочернее предприятие «Норникеля») о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов в Норильске.

Во время заседания 22 января суд отказал в удовлетворении ходатайства НТЭК о назначении экспертизы о возможности восстановления природной среды в натуральной форме, сообщает РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЧП в Норильске Красноярского края произошло 29 мая 2020 года. При разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО НТЭК разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. По подсчётам Росприроднадзора, ущерб составил почти 148 млрд рублей, по подсчётам «Норникеля» — 21,4 млрд рублей.

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