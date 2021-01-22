Красногорск, , 14:23 — REGNUM В Подмосковье запустят сервис, который через СМС будет напоминать жителям, сделавшим первую прививку от коронавирусной инфекции, о сроках повторной вакцинации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы сделали такой ресурс, со следующей недели он в полную силу заработает, если ты забыл, когда делать вторую прививку, мы пришлем тебе СМС-напоминание», — сказал Воробьев.

Глава региона отметил, что в феврале в Подмосковье ожидается поставка 200 тысяч доз вакцины. К тому моменту власти намерены обеспечить возможность вакцинации в каждом крупном предприятии области.

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