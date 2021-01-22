Душанбе, , 14:19 — REGNUM Россия предоставила абитуриентам из Таджикистана 630 бюджетных мест в вузах РФ. Об этом сообщили в российском центре науки и культуры в Душанбе.

Стипендии для граждан Таджикистана выделены на 2021−2022 ученый год. Регистрация желающих получить квоты началась 20 января на сайте Россотрудничества. Первые экзамены пройдут с 21 февраля по 14 марта 2021 года.

Отметим, в начале 2020−2021 учебного года в российских вузах образование получали более 20 тыс. студентов из Таджикистана.

Напомним, с 2010 по 2019 год число иностранных студентов, обучающихся в вузах России, увеличилось почти вдвое, до 298 тыс. человек. В министерстве считают, что статистика свидетельствует о росте имиджа российского образования.

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