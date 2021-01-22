Москва, , 14:18 — REGNUM В России практически половина льготных ипотечных кредитов (46,5%) под 6,5% выдается банками людям от 18 до 34 лет, приводит данные исследования Дом. рф

В рамках программы льготной ипотеки в 2020 году оформлено более 70% всех кредитов на новостройки. Большинство заёмщиков состоят в браке (58%). Имеют одного-двух детей 40%.

Молодыми участниками льготной ипотеки чаще всего становятся служащие, специалисты начального и среднего звена в различных отраслях экономики (75%) либо граждане, занимающие управленческие должности (23%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2020 году на покупку жилья в новостройках выдано 47,5 тыс. льготных кредитов.

Читайте также: В Москве за 2020 год выдано 47,5 тыс. льготных ипотечных кредитов