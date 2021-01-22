Сыктывкар, , 14:15 — REGNUM В Коми за минувшие сутки список заболевших COVID-19 пополнили 170 человек. Общее число носителей коронавируса с начала пандемии выросло до 35 066.

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 75 случаев, Ухте — 35 и Воркуте — 16.

По данным штаба, за сутки в Коми скончались трое ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 655.