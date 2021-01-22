Нефтекумск, Ставропольский край, , 14:13 — REGNUM На Ставрополье возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере. Его фигурантом стал бывший глава администрации города Нефтекумска. Его подозревают в хищении почти 6,4 млн рублей, сообщили 22 января в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как установлено, бывший глава города в бытность директором МУП «Жилищное хозяйство» Нефтекумска с декабря 2015 года по апрель 2017 года снимал денежные средства с корпоративной карты данного предприятия, полученные от основной его деятельности. В общей сложности было похищено более 3,4 млн рублей.

Когда злоумышленника назначили на должность главы администрации Нефтекумска, он продолжил снимать деньги с карты, не вернув ее дирекции МУП. До января 2018 года он обналичил еще более 3,1 млн рублей.

В отношении бывшего главы было возбуждено уголовное дело по статье кража или растрата.

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