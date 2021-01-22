Красногорск, , 14:13 — REGNUM По состоянию на 22 января в Подмосковье вакцинировано около 40 тысяч человек. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

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Глава региона рассказал, что в Подмосковье вакцинация идет активными темпами. Причем она организована максимально удобно для граждан. Вакцину сделают даже если нет с собой полиса ОМС — достаточно иметь при себе только паспорт. Причем привиться в области могут даже жители других регионов.

«Привито порядка 40 тысяч человек. Примерно 4−5 тысяч в день прививаем и каждый день это количество растет. Мы выставились в больших торговых центрах и меня информировали, что очередь доходила до 20 человек», — заявил Воробьев.

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