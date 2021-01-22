Душанбе, , 14:03 — REGNUM Бывший представитель Всемирной организации здравоохранения в Таджикистане Бахтыгуль Каррыева переведена в Копенгаген после заражения коронавирусом в Душанбе, сообщает 22 января издание Asia-Plus со ссылкой на Европейское бюро ВОЗ.

Отмечается, что Каррыева имеет хронические заболевания и находится в группе риска. «Болела она, по собственному признанию, тяжело, но, к счастью, без осложнений. Сейчас она чувствует себя нормально», — сообщили в ВОЗ.

Новым представителем организации в Таджикистане назначен Виктор Ольшавски. Ранее он представлял ВОЗ в Боснии и Герцеговине.

В организации также назвали основные проблемы в системе здравоохранения Таджикистана, которые удалось выявить во время пандемии.

В частности, ВОЗ рекомендует создать центр по проведению операций в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения.

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