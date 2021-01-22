Томск, , 14:01 — REGNUM Ещё шесть пациентов с коронавирусом скончались в Томской области, сообщили ИА REGNUM 22 января в администрации региона.

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Пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям.

За весь период пандемии в Томской области скончался 251 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция»

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 января в Томской области коронавирус выявлен у 27 304 человек, выздоровели 24 310 человек.

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