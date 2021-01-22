Томск, 22 января 2021, 14:01 — REGNUM Ещё шесть пациентов с коронавирусом скончались в Томской области, сообщили ИА REGNUM 22 января в администрации региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»
Пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям.
За весь период пандемии в Томской области скончался 251 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция»
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 января в Томской области коронавирус выявлен у 27 304 человек, выздоровели 24 310 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области выявлено 105 новых носителей коронавируса