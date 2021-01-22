Элиста, , 14:01 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 22 января.

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С начала пандемии в регионе жертвами коронавирусной инфекции стали 236 пациентов.

Напомним, что в настоящее время на лечении в ковидных стационарах находятся 787 пациентов с COVID-19. Состояние 25 человек врачи оценивают как тяжёлое.

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