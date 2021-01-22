Москва, , 13:57 — REGNUM Власти Шри-Ланки после 10 месяцев перерыва из-за коронавируса официально открыли границы для въезда иностранных граждан с 21 января, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Шри-Ланка . Снимок из космоса NASA

При этом предприняты все меры предосторожности. Первый оплаченный ПЦР — тест на коронавирус будет проводиться по прибытии в отель. Второй ПЦР-тест — через 5−7 дней, если появятся симптомы COVID-19.

Также туристы обязаны приобрести за $12 страховку. Пока неясно, как будут добираться туристы, регулярных авиарейсов на Шри-Ланку нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года власти Шри-Ланки возобновили международное авиасообщение.

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