Санкт-Петербург, , 13:59 — REGNUM В Петербурге планируют отремонтировать эскалаторы на станции метро «Московская». Об этом 22 января сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

ГАТИ уже выдала разрешительную документацию для проведения капитального ремонта эскалаторов в вестибюле № 1.

Ордер оформлен по заказу ГУП «Петербургский метрополитен». Ремонт продлится с 4 марта по 14 июля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, станция «Маяковская» на третьей («зелёной») линии Петербургского метрополитена с 10 января, закрылась на капитальный ремонт. Работы планируется завершить к 26 ноября 2021 года.

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