Владикавказ, , 13:55 — REGNUM В Северной Осетии утонул в ванне девятимесячный ребенок. Мальчик захлебнулся водой, пока его мать разговаривала по телефону. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, сообщили 22 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 1 января 2021 года около 14:20 в частном доме в городе Дигора. Известно, что 33-летняя женщина открыла воду и оставила в ванной двухлетнюю дочь и 9-месячного сына. Оставив детей одних, она вышла поговорить по телефону, а когда вернулась, мальчик был уже мертв.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ходе следствия будут изучены условия пребывания детей в семье и дана оценка исполнению матерью своих обязанностей по их воспитанию.

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