Томск, , 13:52 — REGNUM По состоянию на 22 января в Томской области коронавирус выявлен у 27 304 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 105 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Выздоровели 116 человек. За весь период пандемии в регионе выздоровели 24 310 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Томской области выявили 119 носителей коронавируса, выздоровели 103 человека.

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