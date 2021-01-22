Сараево, , 14:00 — REGNUM Суд Боснии и Герцеговины 22 января признал отставного генерала армии Боснии и Герцеговины Сакиба Махмулина виновным в военных преступлениях и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Махмулин был признан виновным в том, что во время Боснийской войны 1992−1995 гг. являлся командиром третьего корпуса армии Боснии и Герцеговины, в составе которого также находился отряд «Эль-Муяхедин», состоящий из добровольцев, совершивших военные преступления над пленными и гражданскими лицами сербской национальности.

Обвинительный акт против Махмулджина конкретно касается ликвидации гражданских лиц сербской национальности и захваченных военнослужащих боснийских сербов, которые были убиты в районе Завидовича и горы Озрен во время заключительных военных операций в 1995 году.

Напомним, обвинение против Махмулина было предъявлено еще в 2015 году, и судебное разбирательство продолжалось четыре года.