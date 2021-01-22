Душанбе, 22 января 2021, 13:49 — REGNUM В Таджикском национальном университете открыли музей «Лидера нации», сообщили 22 января в пресс-службе главы государства.
22 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон совместно со своим сыном, председателем Душанбе, спикером Сената республики, председателем федерации футбола Таджикистана Рустамом Эмомали принял участие в открытии нового учебного корпуса.
Совет Таджикского национального университета принял решение об открытии музея в честь президента, так как Рахмон — выпускник экономического факультета университета.
Кроме того, Рахмон и Эмомали приняли участие в церемонии открытия двенадцатиэтажного общежития для студентов Таджикского национального университета.