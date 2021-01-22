Тугулым, Свердловская область, , 13:38 — REGNUM В Свердловской области предъявлено обвинение 59-летнему гражданину, который 18 лет был в розыске по подозрению в совершении зверского убийства. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено в ночь на 29 августа 2002 года возле кафе в одной из деревень Тугулымского района. Там он вступил в конфликт с местным 22-летним жителем, который заступился за девушку. Затем обвиняемый предложил своему оппоненту помириться. Вдвоём они подошли к машине налётчика и обменялись рукопожатием. А после этого обвиняемый открыл дверь машины, взял в ней нож, ударил своего оппонента в грудь и скрылся в автомобиле.

Потерпевший был госпитализирован, но спасти его не смогли. Найти фигуранта долгое время не удавалось, из-за чего расследование уголовного дела приостанавливали. Фигуранта объявили в федеральный розыск. А затем его поймали в одной из южных республик России, где он жил по паспорту на чужое имя, и этапировали на Урал.