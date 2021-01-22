Москва, , 13:36 — REGNUM Власти Дубая ввели запрет на массовые развлекательные мероприятия в отелях и ресторанах. Развлекательная деятельность приостановлена с 21 января, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

В ближайшее время в целях обеспечения безопасности населения не разрешено выступать танцорам, певцам, диджеям и творческим коллективам. Нельзя громко включать музыку.

Решение о приостановке развлекательных мероприятий принято после серии проверок в ряде учреждениях, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения. На какое время введен запрет не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» одобрена в ОАЭ для использования на территории страны.

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