Омск, , 13:35 — REGNUM За сутки в Омской области скончались семь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 22 января в региональном оперштабе.

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Омской области стали 1039 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Омской области скончались девять пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 22 января в регионе выявлено 35 527 носителей коронавируса, выздоровели 235 человек.

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