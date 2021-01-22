Фриско, США, , 13:33 — REGNUM Из популярной кооперативной игры Borderlands 3 убрали «антипиратскую» защиту Denuvo. Об этом 22 января сообщает «Игромания».

Помимо этого, разработчики внесли изменения в баланс оружия и исправили некоторые программные ошибки. Сегодня в игре стартует особое временное событие Clear Sky, которое продлится до 28 января 2021 года.

Напомним, Borderlands 3 — это «ролевой шутер» от студии Gearbox Software. Он посвящён приключениям команды наёмников, которые пытаются спасти родной мир от культа таинственных близнецов Калипсо.

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