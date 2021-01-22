Чебоксары, , 13:28 — REGNUM В Чувашии после аномальных морозов прогнозируется потепление: ожидается, что температура до конца января будет на восемь градусов выше климатической нормы. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Мороз

По его словам, из-за прихода атлантического циклона в регион будет поступать тёплая воздушная масса со Средиземного моря. 23 января ожидается потепление с — 15 градусов мороза до — 5 градусов. 24 января в Чувашии минусовая температура может смениться на плюсовую, составив +1…+3 градуса, но оттепель продержится недолго.

Также прогнозируются новые снегопады. 23 января в результате снежных осадков высота сугробов может вырасти на 3−4 сантиметра

26 января температура вернётся к минусовым значениям, 27 — 28 января холодный атмосферный фронт принесёт обильный снег. Ожидается, что за два дня в Чебоксарах выпадет треть месячной нормы влаги при температуре 0…-5 градусов мороза.

По словам синоптика-любителя, в последние десять дней января температура будет на восемь градусов выше климатической нормы