Уфа, , 13:29 — REGNUM Мужчину оштрафовали за «хакерскую атаку» сайтов вузов в Башкирии. Об этом 22 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Хакер Christoph Scholz

В суде было установлено, что зимой 2019 года 43-летний обвиняемый скачал и установил на свой компьютер программу, которая позволяет получать незаконный доступ к сведениям, принадлежащим третьим лицам.

Впоследствии фигурант уголовного дела произвел «компьютерную атаку» на ресурсы некоторых вузов. Система защиты информации одного из университетов отследила эту атаку. В результате личность подозреваемого была установлена.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам использования вредоносных программ.

Отмечается, что обвиняемый признал свою вину. В результате суд штрафовал его на 50 тысяч рублей. Компьютер был изъят в доход государства.

Читайте ранее в этом сюжете: В МВД России оценили ущерб от преступлений в 2020 году