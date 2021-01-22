Вашингтон, , 13:24 — REGNUM Один из патентов издателя видеоигр Activision может стереть грань между играми и реальностью. Об этом 22 января сообщил портал Game Rant.

Патент назвается «Элементы видеоигры на основе реальности». Компания предложила соединить игровой процесс с предметами из реального мира. Суть идеи состоит в том, что реальный автомобиль будет управляться при помощи контроллера. При этом он будет при помощи различных датчиков и камер вести запись происходящего в окружающей среде, чтобы впоследствии передать данные в видеоигру.

Автор статьи отметил, что Activision изначально подала заявку на патент в 2016 году и схожий принцип ранее уже был реализован в наборе Mario Kart Live: Home Circuit компании Nintendo.

Напомним, Activision известна в среде геймеров не только благодаря шутерам (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия), но и как издатель серии гоночных игр NASCAR The Game.