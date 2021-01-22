Магас, , 13:22 — REGNUM В Ингушетии отмечается улучшение эпидситуации по коронавирусу. В регионе почти вдвое снизилось число пациентов ковидных госпиталей. Так, если месяц назад из 912 коек была занята 541, что составляло около 60%, то на 22 января 2021 года число госпитализированых составляет 277 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

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«Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 277 человек госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом — 115. В тяжелом состоянии находится 21 пациент, из них шесть человек — на ИВЛ», — говорится в сообщении.

Всего в Ингушетии к 22 января выявлен коронавирус у 13 564 (+51) жителя республики. Из них выздоровел 11 701 (+30) человек, скончались 15 (+2).

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