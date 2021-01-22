Лос-Анджелес, США, , 13:21 — REGNUM Разработчики из Riot Games подробнее рассказали о Виего, новом персонаже игры League of Legends. Ролик с демонстрацией его способностей был опубликован 21 января на официальном YouTube-канале проекта.

Виего, которого в игре также называют «Падшим королём», может превращаться в убитых соперников, чтобы воспользоваться их способностями. Разработчики League of Legends также рассказали о трагичной истории героя, которому пришлось ступить на путь тьмы ради своей возлюбленной.

Напомним, League of Legends — это популярная многопользовательская арена и известная киберспортивная дисциплина. В ней две команды игроков пытаются уничтожить базу соперника, управляя героями с уникальными способностями.

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