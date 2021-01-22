Элиста, , 13:21 — REGNUM В республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 77 носителей коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 22 января. Днём ранее положительный результат теста получили 75 человек.

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В настоящее время госпитализированы в стационары 787 пациентов с COVID-19. 25 человек находятся в тяжёлом состоянии, 174 жителя республики продолжают борьбу с коронавирусом в госпиталях для долечивания. На самоизоляции остаются 4 тыс. 285 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 16 тыс. 820 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 14 тыс. 158 человек.