Омск, , 13:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 228 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 января в региональном оперштабе.

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Всего на сегодняшний день в Омской области коронавирус выявлен у 35 527 человек. Выздоровели 22 492 человека, в том числе 235 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Омской области было подтверждено 229 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 240 человек.

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